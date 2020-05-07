7 Май 2020 2020-05-07T10:13:12+03:00

В Екатеринбурге ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавируса, закрыли на дезинфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, в которой произошла вспышка коронавируса, полностью закрыли от посетителей. В учреждении будет проводится дезинфекция всех помещений. Как «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном оперштабе, накануне, 6 мая, из больницы выписали последнего пациента, лечившегося от COVID-19.

- Больница закрывается для дезинфекции, которую проводит собственными силами и с привлечением специализированных организаций, - сообщили в оперштабе. – Тщательно обработке подвергнутся все помещения, в том числе вентиляционные системы. После завершения всех противоэпидемических мероприятий и получения разрешения Роспотребнадзора, медицинское учреждение возобновит штатную работу.

Напомним, что после вспышки коронавируса в ЦГКБ №1 заразился 91 человек, включая персонал и пациентов. Больницу сразу же закрыли на карантин, началось внутреннее расследование.

По данным вице-губернатора Павла Крекова, одной из возможных причин массового заражения стала халатность сотрудников, которые не соблюдали санитарные нормы. Всех виновных обещали найти и наказать по всей строгости.

ИСТОЧНИК KP.RU