2020-05-07T09:47:04+03:00
Общество

В Екатеринбургском зоопарке запустили продажу онлайн-билетов для помощи животным

Они будут действовать до конца года
Мария Трапезникова
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Все билеты, которые покупаются сейчас, окажут помощь животным в зоопаркеВсе билеты, которые покупаются сейчас, окажут помощь животным в зоопаркеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургом зоопарке, который также, как и все остальные общественные места, из-за коронавируса закрыт на карантин, запустили продажу онлайн-билетов. Все деньги с этого пойдут на счета зоопарка, чтобы оплатить корм животным. Билеты – бессрочные, на открытую дату, они будут действовать до конца этого года.

Директор зоопарка, Светлана Прилепина, записала видеообращение к горожанам, в котором рассказала, как сейчас обстоят дела с животными и сотрудниками.

Обращение директора зоопарка к горожанам.Видео: екатеринбургский зоопарк

- Хочу заверить вас: животным комфортно, они сыты. Мы начали переезжать в новые вольеры, во многих семьях – долгожданный приплод. В последние дни очень часто нам задают вопрос: а как в это непростое время помочь животным? Безусловно, ваша помощь будет не лишней, мы нуждаемся в вашей поддержке. Поэтому отвечаем: на сегодня у нас открыта онлайн-продажа билетов, - рассказала Светлана Прилепина. – Если вы захотите оказать нам помочь, вы можете зайти на сайт зоопарка и купить билет на посещение с открытой датой. Все они действуют до конца года. Покупая билет сегодня, вы поддерживаете нас финансово и материально именно в эти минуты.

Напомним, что в Свердловской области действует режим самоизоляции, а в майские праздники, с 1 по 11 мая, - масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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