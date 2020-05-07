2020-05-07T09:43:47+03:00
Общество

Tele2 проанализировала активность уральских абонентов в приложении «Мой Tele2»

Tele2 поддерживает жителей Свердловской области в период самоизоляции
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 поддерживает жителей Свердловской области в период самоизоляции. Компания проанализировала, какими опциями пользуются абоненты в приложении «Мой Tele2».

С принятием ограничительных мер в связи с распространением коронавируса абоненты Tele2 стали больше обращаться в интернет-каналы оператора для решения вопросов подключения и обслуживания. Возрос интерес к приложению «Мой Tele2», которое позволяет управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы клиентами в период самоизоляции.

В апреле пользователи «Мой Tele2» в Екатеринбурге стали в 10 раз чаще интересоваться доступными опциями и вариантами оптимизации своих тарифных планов. При этом на 40% меньше пользователей запрашивают смену тарифного плана. Это объясняется тем, что теперь в поиске выгодного тарифа абонентам помогает виртуальный помощник Миа.

Введение режима самоизоляции дало компаниям импульс для развития онлайн-услуг, направленных на улучшение качества жизни клиентов. В разы больше уральцев в апреле обращалось в приложение «Мой Tele2», чтобы актуализировать свои паспортные данные – эта опция теперь доступна онлайн и позволяет обновить информацию, не выходя из дома. Кроме того, в полтора раза больше пользователей добавляют в информацию профиля второй номер телефона и заказывают переадресацию звонков. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство абонентов Tele2 в Екатеринбурге продолжают работать удаленно.

Во время карантина популярность также набирают стриминговые платформы. В период самоизоляции пользователи личного кабинета по всей России стали в 2 раза чаще подключать услугу «Безлимит на YouTube». Популярным мировым видеохостингом сегодня пользуется более 80% абонентов Tele2.

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