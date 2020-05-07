«Мы практически справились»: Вадим Самойлов попросил свердловчан соблюдать самоизоляцию

7 Май 2020 2020-05-07T09:23:10+03:00

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Лидер уральской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов попросил жителей Свердловской области соблюдать режим самоизоляции и постараться не выходить из дома – даже несмотря на манящую теплую погоду. Музыкант записал видеообращение, в котором рассказал, что сам тоже сидит дома уже больше месяца.

- Я здесь, в Екатеринбурге, провожу самоизоляцию вместе с мамой. Я понимаю, что все уже устали от таких ограничений, которые свалились на нашу голову. Но прошу вас проявить социальную ответственность. Давайте постараемся оставаться дома в течение майских праздников, - попросил Самойлов. – Мы практически справились с нарастанием коронавируса, и давайте удержим эту победу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777446" frameborder="0"></iframe> Лидер группы "Агата Кристи" призвал свердловчан оставаться дома.Видео: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

Тем же, кому все-таки нужно выйти из дома, музыкант посоветовал обязательно взять с собой индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

Напомним, что в Свердловской области на сегодняшний день – 1 353 заболевших коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 212 человек.

Мы, кстати, не так давно встретились с Вадимом Самойловым и поговорили с ним о ситуации с COVID-19 и его тяжелых взаимоотношениях с братом.

ИСТОЧНИК KP.RU