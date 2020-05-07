На деньги погашал свои кредиты: ювелир похитил у екатеринбуржцев украшения на миллион рублей

7 Май 2020 2020-05-07T08:56:52+03:00

На него завели уголовное дело и направили в суд

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, ювелира по профессии, которого обвиняют в мошенничестве. С 2017 по 2019 года он снимал помещение в качестве мастерской по ремонту украшений.

- Обвиняемый при обращении к нему граждан с заказом получал украшения и деньги в качестве оплаты за услуги. При этом изначально он не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего, таким образом, он украл больше 1,2 миллионов рублей - от его рук пострадали 25 человек. Все деньги он тратил на погашение кредитов. На него завели уголовное дело и передали в Верх-Исетский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU