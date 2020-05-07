7 Май 2020 2020-05-07T08:47:23+03:00

Их начнут раскладывать рядом с норами диких животных уже в ближайшее время

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Свердловские власти закупили 600 тысяч доз вакцины от бешенства для диких животных, 200 тысяч из них уже получено. В ближайшее время работники охотничьих хозяйств и специалисты ветеринарной службы начнут раскладывать их возле нор и троп. Остальные 400 тысяч доз разложат осенью.

- Благодаря регулярному проведению вакцинации количество случаев этого заболевания среди диких животных в Свердловской области с 2015 года сократилось в десятки раз, - рассказал замдиректора департамента ветеринарии региона Наталья Гурьева. – Если в 2015 году было зарегистрировано 80 случаев, то в 2019 году – всего девять.

Сама вакцина представляет собой лакомство, которое животное охотно съедает. Для того, чтобы она сработала, нужны устойчивые теплые температуры и отсутствие снега.

ИСТОЧНИК KP.RU