На Урале полицейские поймали воришек, которые крали из машин магнитолы
В Богдановиче, что в Свердловской области, полицейские поймали местных жителей, которые долгое время крали из автомобилей магнитолы и другое музыкальное оборудование.
После обращения пострадавших в дежурную часть, силовики выяснили приметы машины, на которой передвигались воришки. Ее во время рейдов и остановили инспекторы ГИБДД – при осмотре салона внутри обнаружили похищенные устройства.
- Сотрудниками полиции установлены личность задержанных – ими оказались ранее судимые за кражи жители Екатеринбурга – молодые люди 19 и 20 лет, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Они, действуя в корыстных целях, разбивали стекла автомобилей, проникали в салон и похищали ценное имущество.
На молодых людей завели уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют их причастность к подобным кражам в других районах города и области.
ИСТОЧНИК KP.RU