7 Май 2020 2020-05-07T08:24:28+03:00

На Урале полицейские поймали воришек, которые крали из машин магнитолы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Богдановиче, что в Свердловской области, полицейские поймали местных жителей, которые долгое время крали из автомобилей магнитолы и другое музыкальное оборудование.

После обращения пострадавших в дежурную часть, силовики выяснили приметы машины, на которой передвигались воришки. Ее во время рейдов и остановили инспекторы ГИБДД – при осмотре салона внутри обнаружили похищенные устройства.

- Сотрудниками полиции установлены личность задержанных – ими оказались ранее судимые за кражи жители Екатеринбурга – молодые люди 19 и 20 лет, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Они, действуя в корыстных целях, разбивали стекла автомобилей, проникали в салон и похищали ценное имущество.

На молодых людей завели уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют их причастность к подобным кражам в других районах города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU