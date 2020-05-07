Свердловского бизнесмена обвиняют в краже 17,7 миллионов рублей

7 Май 2020 2020-05-07T07:57:09+03:00

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В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в краже 17,7 миллионов рублей. Мужчина был учредителем компании, которая занималась производством тепловой энергии.

- В декабре 2017 года он, обладая организационно-распорядительными и управленческими функциями и наделенный полномочиями по распоряжению денежными средствами организации, имея реальную возможность исполнить свои обязательства за поставленные коммунальные ресурсы, денежные средства на расчеты с поставщиками энергоресурсов не направил, перечислив часть средств не по назначению, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Своими действиями он причин поставщикам энергоресурсов ущерб на сумму больше 17,7 миллионов рублей. На него завели уголовное дело и направили в Камышловский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU