Выше почти в два раза: на Урале клещи покусали 4,5 тысяч человек

7 Май 2020 2020-05-07T07:33:23+03:00

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По данным Роспотребнадзора на 6 мая, с начала марта в Свердловской области клещи покусали уже 4 494 человек. Это в 1,7 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года (2 653). Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано 1 272 случая укусов клещей. В Екатеринбурге от них пострадали 1 689 человек, включая 366 детей.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Слободо-Туринском, Тугулымском, Пышминском, Байкаловском районах, в Каменске-Уральском, Талице, Алапаевском районе, Березовском, Верхотуре и других районах, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным на 6 мая, в регионе шесть человек госпитализировали с диагнозом «клещевой энцефалит» (включая трех детей) и 12 человек с диагнозом «клещевой боррелиоз» (включая восемь детей). В этом году в Свердловской области запланирована обработка от клещей порядка 12 200 гектаров лесов и парков. На сегодняшний день обработано 214 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU