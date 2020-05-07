Сработала цепная реакция: на свердловской трассе в массовом ДТП погиб человек

7 Май 2020 2020-05-07T06:40:26+03:00

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Минувшим вечером на 143 километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло массовое ДТП с участием сразу четырех машин. В нем один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Водитель «Газели», который ехал в сторону Серова, не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехала другая «Газель». Из-за этого второй автомобиль столкнулся с легковушкой «ВАЗ», которая, в свою очередь, - с иномаркой Renault.

- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. Водителя «Газели» доставили в больницу Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Полицейские установили личности участников ДТП и опросили очевидцев.

Фото: отдел пропаганды по Свердловской области

Оказалось, что водитель «Газели»-виновника живет в Нижнем Тагиле и раньше уже неоднократно привлекался за нарушение ПДД – в общем, 22 раза. Права он получил пять лет назад. Погибший водитель Renault жил в Екатеринбурге и получил права 23 года назад. В течение двух лет он вообще не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

С начала этого года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 12 аварий с выездом на встречку, в которых один человек погиб и еще 28 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU