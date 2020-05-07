В Екатеринбург пришла аномальная жара: температура поднимется до +28

7 Май 2020 2020-05-07T06:27:32+03:00

Но из дома все-таки лучше не выходить – в области действует режим самоизоляции

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Конец недели в Екатеринбурге будет аномально жарким для мая. Самое время снимать пальто и куртки и гулять в футболках и шортах. Но, напомним, что в Свердловской области действует режим самоизоляции, а до 11 мая – масочный режим. Так что из дома лучше не выходить, даже если погода так и манит. Рассказываем, какие температуры синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам на ближайшие дни.

В четверг, 7 мая, будет переменно облачно и без осадков. Днем потеплеет до +26…+28. Ветер южный 4-9 м/сек.

В ночь на пятницу, 8 мая, осадков также не обещают. Ночью похолодает до +11, днем столбики термометров поднимутся до +27.

В ночь на субботу, 9 мая, будет переменная облачность и без осадков. Ночью – до +12, днем – до +28. Ветер юго-восточный 2-7 м/сек.

Напомним, что в Екатеринбурге на шесть дней объявили предупреждение об атмосферном загрязнении – город окутает густой смог. А вот спасатели МЧС, кстати, предупредили об аномальной жаре и поделились правилами безопасности.

Вчера сотрудники полиции даже устроили рейды на берегу Верх-Исетского пруда: силовики ловили нарушитель самоизоляции, которые, почувствовав тепло, вышли позагорать под солнышком.

ИСТОЧНИК KP.RU