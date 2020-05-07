Ехали на дачу: в Екатеринбурге легковушка сбила двух подростков на велосипедах

7 Май 2020 2020-05-07T06:08:33+03:00

Водитель иномарки хотел перестроиться в другую полосу, но не справился с управлением и вылетел на обочину

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером в Екатеринбурге, на дублере Сибирского тракта, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два подростка-велосипедиста. Водитель иномарки Hyundai не справился с управлением и вылетел на обочину, где в попутном направлении ехали подростки.

- Как пояснил водитель, он двигался по средней полосе со скоростью примерно 80 км/час. Он решил перестроиться в правую, но не справился с управлением, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Как рассказала мама одного из подростков, они вместе с сыном и его другом ехали на дачу в поселок Бобровский.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

По пути у велосипеда, на котором ехал ее сын, пробило колесо. Устранив неполадки, они решили не рисковать и поехали обратно домой. В тот момент их и сбила иномарка. Подросткам 17 лет, оба были срочно госпитализированы. У одного из них диагностировали компрессионный перелом позвоночника, у второго – ушибы и ссадины. За рулем иномарки сидел 20-летний парень, который получил права года назад.

Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз напоминает о необходимости соблюдать ПДД и быть очень внимательным на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU