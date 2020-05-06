Почему на Западе не торопятся вводить «иммунные паспорта» после пандемии COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T21:52:49+03:00

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США и Европа постепенно возвращаются к нормальной жизни после карантина, введенного после пандемии коронавируса

Ряд стран, среди которых – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Швейцария и Чили, намерены ввести так называемые «иммунные паспорта». Это документ или QR-код, который присваивается переболевшим коронавирусом гражданам.

Люди с таким документом могут свободно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом и посещать любые открытые общественные места. Для них экономика родной страны будет более открытой. А ведь именно открытия предприятий, возобновления нормальной жизни вместо самоизоляции требуют граждане.

Но многие авторитетные специалисты говорят о второй волне коронавируса, которая может накрыть мир в ближайшие месяцы. Поэтому «иммунный паспорт» в такой ситуации будет очень удобен. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неделю назад выступила резко против введения таких документов. Там не уверены, что после болезни у человека вырабатывается достаточный иммунитет, чтобы не заболеть вновь.

Есть еще один аргумент, который ставит под сомнение необходимость использования «иммунных паспортов»: вероятность ошибки в тесте, что допускает выдачу ложных документов.

Сначала паспорта здоровья собрались ввести в Чили, но когда общественность выступила против, то руководство страны временно отказалось от этой затеи. Именно временно, а не навсегда. Чиновники убеждены, что переболевшие граждане как минимум на несколько месяцев сохраняют иммунитет в коронавирусу. Об этом заявил премьер-министр Чили Пола Даза.

Власти Германии также твердо намерены ввести «иммунные паспорта». В стране идет масштабное тестирование людей на наличие в крови антител к коронавирусу. В мае власти закупят 3 миллиона тестов у Швейцарии, а в июне – еще 5 миллионов.

Однако в Германии считают, что введение паспортов имеет ряд этических проблем. Например, эта мера приведет к дискриминации тех, кто получить паспорта не может. Будет несправедливое отношение к людям, которые придут устраиваться на работу. Есть вероятность, что многие граждане будут специально заражаться коронавирусом, чтобы получить заветный документ.

В США, Британии и Швейцарии такие паспорта могут ввести не ранее 2021 года, так как и здесь хватает противников нововведения.

ИСТОЧНИК KP.RU