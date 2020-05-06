2020-05-06T19:46:01+03:00
Общество

Свердловскую область на шесть дней окутает смог

Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении
Алина СУРИНА
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Смог окутает область до 12 маяСмог окутает область до 12 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловскую область на шесть дней окутает смог. С 6 до 12 мая в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении. О метеорологических условиях первой степени опасности объявили в Уральском гидрометцентре.

- С 20 часов 6 мая до 20 часов 12 мая на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - указано на сайте Уральского гидрометцентра.

К метеоусловиям, из-за которых чаще всего объявляется предупреждение об атмосферном загрязнении, обычно относятся слабые ветры, штили, дымка, туманы. Напомним, что помимо смога по данным синоптиков в ближайшие дни в Свердловской области ожидается аномально теплая для мая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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