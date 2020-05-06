В Екатеринбурге за нарушения правил во время пандемии закрыли один из магазинов «Гипербола»

6 Май 2020 2020-05-06T19:34:52+03:00

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В Екатеринбурге за нарушения правил во время пандемии коронавируса закрыли один из магазинов «Гипербола». Речь идет о супермаркете, находящемся в ТРЦ «Пассаж». Как рассказали в пресс-службе областного суда, сотрудники магазина работали без масок, а покупатели не соблюдали социальную дистанцию из-за отсутствия специальной разметки.

- Предприятие не обеспечило соблюдение контроля за состоянием здоровья сотрудников, температура не контролировалась ни в начале рабочего дня, ни в течение рабочей смены, в торговом зале отсутствовала разметка, напоминающая покупателям о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, сотрудники магазина работали практически без средств индивидуальной защиты, а у тех немногих, кто был в масках, они не закрывали органов дыхания, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также в областном суде рассказали, что помещение супермаркета не проветривалось, и в магазине не были установлены бактерицидные облучатели воздуха. Еще одно нарушение заключалось в том, что супермаркет продавал неупакованные продукты и продукты на развес - в магазине можно было самостоятельно выбрать овощи и соленые огурцы из бочек.

Проверку магазина провели вчера. За нарушения законодательства в период пандемии коронавируса руководство магазина привлекли к административной ответственности. Суд решил приостановить деятельность супермаркета на 60 дней. Если нарушения будут устранены раньше, предприятие может обратиться в суд с просьбой о досрочном прекращении наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU