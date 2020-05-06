6 Май 2020 2020-05-06T18:52:07+03:00

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Сотрудники МЧС провели дезинфекцию территорий шести больниц Екатеринбурга. Спасатели обработали пространство возле больниц хлорсодержащим раствором. Как рассказали в администрации города, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию на территориях городских клинических больниц № 1, 2 ,6, 14, 24 и 40.

- При помощи механических ранцевых установок, наполненных обеззараживающим хлорсодержащим раствором, спасатели подвергли профилактическому воздействию входные группы и подъезды для машин скорой медицинской помощи, а также другие прилегающие к социальным учреждениям пространства, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Всего сотрудниками МЧС было обработано более четырех тысяч квадратных метров. Напомним, сегодня мы рассказывали о том, что в праздничные выходные в Свердловской области проводили масштабную дезинфекцию подъездов жителях домов, детских площадок, дорог и парковых зон. За это время было обработано от коронавируса порядка 16 миллионов «квадратов» или 17 тысяч домов. Дезинфекция проводилась в 24 районах области. В Екатеринбурге было обработано 8,5 тысяч подъездов.

Дезинфекция медучреждений в Екатеринбурге.Видео: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU