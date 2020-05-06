В Екатеринбурге стоматология проведет онлайн-консультацию по вопросам протезирования
В Екатеринбурге стоматология проведет онлайн-консультацию по вопросам протезирования. Пилотный проект запустила Стоматологическая поликлиника № 12. Как рассказали в пресс-службе администрации города, советы пациентам даст ортодонт и ортопед.
- Онлайн-проект действует на период ограничения планового приёма по четвергам, - рассказали в пресс-службе администрации. - В режиме онлайн пациента проконсультируют по вопросам, связанными с проблемами с протезами, возможностью их установки и другим.
Екатеринбуржцы, которым нужна консультация могут зайти на сайт стоматологической поликлиники и оставить обращение. После этого пациенту пришлют ссылку на видеоконференцию с докторами.
Консультацию проведут 7 мая с 14:00 до 14:40. По видеосвязи с пациентами пообщаются врач-ортодонт, заведующая детским отделением № 1 Полина Фоминых и врач-ортопед, заведующая ортопедическим отделением № 3 Елена Абдулбярова.
Как рассказали в администрации города, если пилотный проект будет востребован у пациентов, то в дальнейшем в поликлинике готовы расширить время приёма и увеличить число специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU