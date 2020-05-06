Губернатор Свердловской области заступился за студентку медколледжа, которая пожаловалась ему в Instagram

6 Май 2020 2020-05-06T17:54:12+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за студентку медколледжа Екатеринбурга, которая пожаловалась ему в Instagram.

- Я студентка очно-заочной формы обучения, - написала девушка. – Я и мои однокурсники работаем и учимся одновременно. С конца апреля мы должны были уйти на практику и написание диплома. Но сейчас нас заставляют учиться дистанционно с 18:00, если не успеешь решить задачи за отведённое время – ставят «неуд». Теперь мы работаем, а после работы сидим за компьютером, а потом еще и пишем диплом. Нам должны были выдать справки-вызовы, чтобы уйти в отпуск, но тепрь их отменили из-за карантина. Разве это правомерно?

- Мне очень приятно встречать среди своих подписчиков людей, которые решили связать свое будущее с медициной. Я переговорил с руководством колледжа по вашей проблеме. Вам, как заочнице, не нужна справка. Вся ваша деятельность должна быть засчитана как производственная практика. А на государственную аттестацию обязательно оформят справку-вызов. Желаю вам удачной защиты диплома, - ответил глава Среднего Урала девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU