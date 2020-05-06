2020-05-06T17:44:46+03:00
Общество

Когда в Свердловской области можно будет сдать тест на иммунитет к коронавирусу: отвечает Куйвашев

Такое тестирование позволит понять уровень общественного иммунитета
Алина СУРИНА
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В ближайшее время такие тесты начнет делать одна из уральских лабораторийВ ближайшее время такие тесты начнет делать одна из уральских лабораторийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области ответил на вопрос уральца о тестах на иммунитет к коронавирусу. К Евгению Куйвашеву обратился один из его подписчиков в Instagram, с вопросом когда появится возможность проверить есть ли у него иммунитет к COVID-19. По словам главы региона, в области постоянно прорабатывается любые возможности тестирования, ведь от этого зависит, насколько качественной будет система профилактики распространения коронавируса.

Как рассказал Евгений Куйвашев, зная, какой процент жителей обладает антителами – то есть, сколько людей переболело вирусом, не подозревая об этом – будет возможность понять, каков уровень общественного иммунитета. Тогда появится возможность, например, правильно рассчитать коечный фонд. Для этого нужна широкая выборка исследуемых.

- Мне наши врачи говорят, что опыт такого тестирования у нас есть – на антитела проверяли и здоровых людей, и выздоровевших, и еще болеющих – но делать выводы о том, насколько такое тестирование объективно и информативно, пока рано, - рассказал губернатор.

Тем не менее, по словам Евгения Куйвашева, несколько лабораторий приступают к проведению тестов на иммунитет к коронавирусу. А в ближайшее время подключится и одна из областных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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