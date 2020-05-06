В Свердловской области после праздников планируют возобновить вакцинацию детей
В Свердловской области после праздников планируют возобновить вакцинацию детей. Планируется, что прививки начнут ставить будущим детсадовцам и первоклассникам. Об этом рассказал сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам решение о возобновлении минимально необходимых прививок для детей будет приниматься после 12 мая, в зависимости от цифр по заболеваемости в регионе.
- В дальнейшем мы будем смотреть, как вернуться к привычному календарю прививок, - рассказал Павел Креков - У нас сделаны дополнительные закупки, в том числе по иммуноглобулину. Мы прекрасно понимаем, что мы должны учиться и в таких условиях оказывать медицинскую помощь, не связанную с COVID-19.
Напомним, что сейчас вакцинацию приостановили из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по COVID-19 до особого распоряжения. Прививки пока не ставят ни взрослым, ни детям. Так, например, мы рассказывали, что в Свердловской области отменили вакцинацию от клещевого энцефалита, не смотря на резкий рост числа укусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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