2020-05-06T16:57:27+03:00
Общество

На Урале пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, отправят в обсервации

Пациентам с протекающим бессимптомно COVID-19 лечение не требуется
Алина СУРИНА
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Пациентов, переносящих коронавирус бессимптомно переведут в обсервацииПациентов, переносящих коронавирус бессимптомно переведут в обсервацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, планируется перевести из больниц в обсервации. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. По его словам сейчас в Свердловской области 740 человек, которые переносят коронавирус не имея симптомов. Это 58% пациентов, находящихся под наблюдением медиков.

- Мы сейчас активно смотрим вопросы по размещению их в иных организациях, нежели медицинских, чтобы они были под наблюдением, под присмотром, и соблюдали режим. Рассматривается организованное размещение в учреждениях по типу обсервации или изоляции, размещение их на квартирах пока не рассматривается, - рассказал Дмитрий Козловских.

Как рассказал главный санитарный врач, пациентам, не имеющих симптомов лечение не требуется. Врачам нужно только иметь возможность наблюдать за состоянием их здоровья. Окончательное решение о переводе бессимптомных больных коронавирусом в обсервации будет принято после 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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