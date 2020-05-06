На Урале пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, отправят в обсервации
В Свердловской области пациентов, переносящих коронавирус без симптомов, планируется перевести из больниц в обсервации. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. По его словам сейчас в Свердловской области 740 человек, которые переносят коронавирус не имея симптомов. Это 58% пациентов, находящихся под наблюдением медиков.
- Мы сейчас активно смотрим вопросы по размещению их в иных организациях, нежели медицинских, чтобы они были под наблюдением, под присмотром, и соблюдали режим. Рассматривается организованное размещение в учреждениях по типу обсервации или изоляции, размещение их на квартирах пока не рассматривается, - рассказал Дмитрий Козловских.
Как рассказал главный санитарный врач, пациентам, не имеющих симптомов лечение не требуется. Врачам нужно только иметь возможность наблюдать за состоянием их здоровья. Окончательное решение о переводе бессимптомных больных коронавирусом в обсервации будет принято после 12 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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