Уральцев предупредили об аномальной жаре: правила безопасности от спасателей МЧС

6 Май 2020 2020-05-06T15:19:53+03:00

Нельзя разводить огонь, оставлять в машине детей и животных и открывать окна

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По данным синоптиков в ближайшие дни в Свердловской области ожидается аномально теплая для мая погода. Горожанам нужно быть очень внимательными и осторожными, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

- Обращаем внимание, что на территории Свердловской области с 1 мая действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем, - напомнили в пресс-службе регионального МЧС. – В связи с этим следует отказаться от выходов в лес, использования открытого огня и разведения костров.

Во время аномальной жары лучше всего оставаться дома. В течение дня рекомендуется закрыть окна, ставни и шторы – особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно открыть. Кроме того, во время жары лучше пить побольше воды, чтобы не допустить перегрева тела.

Также не следует оставлять детей и животных в машине на солнце. И, прежде чем садиться внутрь, нужно открыть все окна и двери и включить кондиционер, чтобы проветрить салон.

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесу или горения сухой травы вдоль трасс, обязательно сообщите об этом по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU