2020-05-06T15:05:04+03:00
Общество

Выбираем лучшее название: екатеринбуржцев зовут проголосовать за Академический микрорайон

Статус восьмого района города ему присвоят в 2023 году
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцев зовут проголосовать за лучшее название микрорайона АкадемическийЕкатеринбуржцев зовут проголосовать за лучшее название микрорайона АкадемическийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Екатеринбурга позвали проголосовать за лучшее название микрорайона Академический. Напомним, в 2023 году ему собираются присвоить статус восьмого района города. Голосование пройдет на Официальном портале Екатеринбурга с 1 по 14 мая.

- Академический как микрорайон уже прижился в Екатеринбурге, – отметил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик. – Этот проект реализуется в уральской столице давно, и жители района уже привыкли к этому названию.

Результаты голосования будут направлены в Гордуму не позднее 15 мая этого года. Напомним, что сейчас в Екатеринбурге семь районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Чкаловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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