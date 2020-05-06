В Екатеринбурге под суд отправили учредителя стройкомпании за кражу 2,5 миллиардов рублей у дольщиков

6 Май 2020 2020-05-06T14:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили учредителя строительной компании «Уралэнергостройкомплекс», которого обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей. Он создал сложную сеть юрлиц, которые входили в состав компании, каждое из которых занималось определенным видом деятельности по его указанию. При этом сам он был конечным бенефициаров стройбизнеса.

- В 2016 году он похитил деньги на сумму больше 258 миллионов рублей, которые в качестве авансовых платежей получило подконтрольное ему ООО «Стройуниверсал» за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей акционерного общества «Завод «Пластмасс» в Челябинской области, поставку и монтаж оборудования, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также в состав компании входил и ЖСК «Первый Николаевский». В период с сентября 2013 года по январь 2018 года мужчина украл у дольщиков, которые вложились в покупку квартиры в этом комплексе, больше 2,5 миллиардов рублей. Строительство было приостановлено в 2016 году, без денег и жилья остались 780 человек. Через два года комплекс достроили, жильцам вручили ключи от нового дома.

Уголовное дело, заведенное на учредителя, направлено в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU