В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»
В Екатеринбурге закрывается часть магазинов сети «Райт» по адресам: Амундсена, 65 и Блюхера, 39. Об этом сообщили в пресс-службе сети. В связи с этим в магазинах запустили распродажу со скидками до 90% на все категории товаров.
- Кроме того, закрываются магазины в Нижнем Тагиле, Уфе, Стерлитамаке, Нефтюганске и Тюмени, - добавили в пресс-службе сети.
Согласно данным портала 2ГИС, в столице Урала восемь магазинов сети «Райт». Из них закрываются два.
Напомним, в ноябре прошлого года мы писали о том, что в Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Мегамарт» - их планировали заменить на магазины-дискаунтеры «Дикси» и супермаркеты «Виктория».
ИСТОЧНИК KP.RU