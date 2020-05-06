В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»

6 Май 2020 2020-05-06T14:33:11+03:00

В гипермаркетах объявили распродажу на все категории товаров

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге закрывается часть магазинов сети «Райт» по адресам: Амундсена, 65 и Блюхера, 39. Об этом сообщили в пресс-службе сети. В связи с этим в магазинах запустили распродажу со скидками до 90% на все категории товаров.

- Кроме того, закрываются магазины в Нижнем Тагиле, Уфе, Стерлитамаке, Нефтюганске и Тюмени, - добавили в пресс-службе сети.

Согласно данным портала 2ГИС, в столице Урала восемь магазинов сети «Райт». Из них закрываются два.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали о том, что в Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Мегамарт» - их планировали заменить на магазины-дискаунтеры «Дикси» и супермаркеты «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU