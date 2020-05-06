2020-05-06T14:33:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»

В гипермаркетах объявили распродажу на все категории товаров
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге закрывается часть магазинов сети «Райт» по адресам: Амундсена, 65 и Блюхера, 39. Об этом сообщили в пресс-службе сети. В связи с этим в магазинах запустили распродажу со скидками до 90% на все категории товаров.

- Кроме того, закрываются магазины в Нижнем Тагиле, Уфе, Стерлитамаке, Нефтюганске и Тюмени, - добавили в пресс-службе сети.

Согласно данным портала 2ГИС, в столице Урала восемь магазинов сети «Райт». Из них закрываются два.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали о том, что в Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Мегамарт» - их планировали заменить на магазины-дискаунтеры «Дикси» и супермаркеты «Виктория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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