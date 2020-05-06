ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль

6 Май 2020 2020-05-06T14:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

ЕГЭ и ОГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году могут перенести на июль. Такую возможность сейчас обсуждают в федеральном Министерстве просвещения. Пока выпускные экзамены для 9 и 11 классов отложили на две недели до 8 и 9 июня соответственно. Точное решение по переносу ЕГЭ и ОГЭ на июль будет принято и озвучено после 9 мая.

Если экзамены перенесут на середину 2020 года, то федеральным чиновникам придется скорректировать сроки поступления абитуриентов в высшие учебные заведения, которые не могут принять будущих студентов без результатов единого государственного экзамена, пишет KP.ru.

Также на федеральном уровне обсуждается возможность переноса начала нового учебного года в университетах на более поздний срок. В качестве возможного варианта рассматривается октябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU