ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль
ЕГЭ и ОГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году могут перенести на июль. Такую возможность сейчас обсуждают в федеральном Министерстве просвещения. Пока выпускные экзамены для 9 и 11 классов отложили на две недели до 8 и 9 июня соответственно. Точное решение по переносу ЕГЭ и ОГЭ на июль будет принято и озвучено после 9 мая.
Если экзамены перенесут на середину 2020 года, то федеральным чиновникам придется скорректировать сроки поступления абитуриентов в высшие учебные заведения, которые не могут принять будущих студентов без результатов единого государственного экзамена, пишет KP.ru.
Также на федеральном уровне обсуждается возможность переноса начала нового учебного года в университетах на более поздний срок. В качестве возможного варианта рассматривается октябрь 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU