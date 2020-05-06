2020-05-06T14:25:30+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль

Такую возможность рассматривают на федеральном уровне
Лев ИСТОМИН
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Сроки сдачи ЕГЭ в Екатеринбурге могут сдвинутьСроки сдачи ЕГЭ в Екатеринбурге могут сдвинутьФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЕГЭ и ОГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году могут перенести на июль. Такую возможность сейчас обсуждают в федеральном Министерстве просвещения. Пока выпускные экзамены для 9 и 11 классов отложили на две недели до 8 и 9 июня соответственно. Точное решение по переносу ЕГЭ и ОГЭ на июль будет принято и озвучено после 9 мая.

Если экзамены перенесут на середину 2020 года, то федеральным чиновникам придется скорректировать сроки поступления абитуриентов в высшие учебные заведения, которые не могут принять будущих студентов без результатов единого государственного экзамена, пишет KP.ru.

Также на федеральном уровне обсуждается возможность переноса начала нового учебного года в университетах на более поздний срок. В качестве возможного варианта рассматривается октябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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