В апреле погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 11,8 миллионов тонн

6 Май 2020 2020-05-06T14:19:47+03:00

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 4,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грузооборот за апрель снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5%

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в апреле 2020 года составила 11,8 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5% и составил 17,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 4,2% и составил 21,7 млрд тонно-км.

Погрузка с начала 2020 года, по оперативным данным, составила 46,1 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В январе-апреле на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 13,7 млн тонн (-0,2% к январю-апрелю 2019 года);

· строительных грузов –7,3 млн тонн (+9,9%);

· черных металлов –3,3 млн тонн (-6,4%);

· лома черных металлов – 0,7 млн тонн (-8,5%);

· руды железной и марганцевой – 4,1 млн тонн (+2,4%);

· химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (-1,4%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 3 млн тонн (-24,9%);

· цемента – 0,8 млн тонн (-11,4%);

· лесных грузов – 0,8 млн тонн (+2,4%);

· руды цветной и серного сырья – 2,1 млн тонн (+0,8%);

· химикатов и соды – 1,2 тонн (-3,8%);

· кокса – 0,8 млн тонн (-0,6%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 70,3 млрд тарифных тонно-км (+2,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 89 млрд тонно-км (-0,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в апреле 2020 года составила 100,8 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% и составил 208,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,4% и составил 263,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-апрель 2020 года, по оперативным данным, составила 407,5 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 830,1 млрд тарифных тонно-км (-5,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1053,3 млрд тонно-км (-5,7%).