«Больше половины – из-за пала травы и мусора»: за майские праздники свердловские спасатели потушили 227 пожаров

6 Май 2020 2020-05-06T15:16:41+03:00

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За первые майские праздники, с 1 по 5 мая, в Свердловской области произошло 227 пожаров, в которых два человека погибли – включая одного ребенка. Травмы получили три человека. Основное количество пожаров (151) – из-за горения мусора и сухой травы.

- 52 пожара произошло в жилом секторе, из них 24 пожара – в жилых домах, 8 в садовых домиках, 15 пожаров – в банях, четыре – в надворных постройках и один в гараже, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Восемь пожаров зарегистрировано на транспорте.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем (179), нарушение правил использования электрооборудования (19) и печи (12). 69% из них произошло в городах, остальные – в сельской местности.

За первые дни мая, по итогам рейдов МЧС, был составлен 51 протокол об административном правонарушении. В каждом из них назначен штраф. Напомним, что с 1 мая в Свердловской области введен противопожарный режим. Это значит, что в области запрещены любые действия с открытым огнем. Нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU