Мэрия Екатеринбурга отдаст 3,5 миллиона рублей за презентацию набережной Исети на солидной выставке
В ноябре 2020 года в Екатеринбурге планируют провести международную выставку высотного и уникального строительства «Форум 100+», а также смотр-конкурс «Регионы России» международного фестиваля «Зодчество-2020».
В выставке намерен принять участие городской Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. У мэрии будет своя масштабная экспозиция «Река Исеть от ВИЗа до НИЗа», на подготовку и презентацию которой чиновники готовы заплатить из городского бюджета 3,5 миллиона рублей.
Для участия победитель электронного аукциона, назначенного на 7 мая 2020 года, должен будет собрать и структурировать информацию об объектах культурного наследия, капитальных строения, мостах и плотинах, перспективных объектах застройки, проектах планировки территорий в пойме реки Исеть в границах Екатеринбурга.
Фото: официальная документация на портале госзакупок
Также исполнитель контракта должен будет провести топографическую съемку и создать 3D-модель набережной реки Исеть на основе собранной информации.
Далее перспективное благоустройство набережной Исети обсудят с городской общественностью, включая сообщество архитекторов, после чего для мэрии будет составлен отчет с требованиями к развитию заброшенных участков и разработана единая концепция их освоения.
Для участия в выставке летом-осенью 2020 года будет подготовлен дизайн-макет экспозиции «Река Исеть: от ВИЗа до НИЗа». Сама выставка предположительно пройдет с 11 по 13 ноября 2020 года на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».
Отметим, что сейчас в Екатеринбурге отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. В «Екатеринбург-ЭКСПО» сейчас расположен госпиталь для жителей Свердловской области с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU