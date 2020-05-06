Мэрия Екатеринбурга отдаст 3,5 миллиона рублей за презентацию набережной Исети на солидной выставке

6 Май 2020 2020-05-06T13:30:46+03:00

Для этого придумают, чем застроить пустырник на берегу реки

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В ноябре 2020 года в Екатеринбурге планируют провести международную выставку высотного и уникального строительства «Форум 100+», а также смотр-конкурс «Регионы России» международного фестиваля «Зодчество-2020».

В выставке намерен принять участие городской Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. У мэрии будет своя масштабная экспозиция «Река Исеть от ВИЗа до НИЗа», на подготовку и презентацию которой чиновники готовы заплатить из городского бюджета 3,5 миллиона рублей.

Для участия победитель электронного аукциона, назначенного на 7 мая 2020 года, должен будет собрать и структурировать информацию об объектах культурного наследия, капитальных строения, мостах и плотинах, перспективных объектах застройки, проектах планировки территорий в пойме реки Исеть в границах Екатеринбурга.

Фото: официальная документация на портале госзакупок

Также исполнитель контракта должен будет провести топографическую съемку и создать 3D-модель набережной реки Исеть на основе собранной информации.

Далее перспективное благоустройство набережной Исети обсудят с городской общественностью, включая сообщество архитекторов, после чего для мэрии будет составлен отчет с требованиями к развитию заброшенных участков и разработана единая концепция их освоения.

Для участия в выставке летом-осенью 2020 года будет подготовлен дизайн-макет экспозиции «Река Исеть: от ВИЗа до НИЗа». Сама выставка предположительно пройдет с 11 по 13 ноября 2020 года на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. В «Екатеринбург-ЭКСПО» сейчас расположен госпиталь для жителей Свердловской области с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU