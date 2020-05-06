6 Май 2020 2020-05-06T12:54:15+03:00

На Урале директора строительной компании оштрафовали на 120 тысяч за смерть крановщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он допустил своего сотрудника до работ без прохождения обучения

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В Карпинске, что в Свердловской области, директора строительной компании наказали за нарушение правил безопасности во время работ, что повлекло гибель его сотрудника. Мужчина допустил к работе на башенном кране машиниста, который не прошел обучение по охране труда и проверке требований знаний требований охраны труда, а также обязательное специальное медосвидетельствование.

- В середине декабря прошлого года машинист на строительной площадке многоквартирного дома поднял груз, который зацепился за отверстие верхней плиты штабеля, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – После чего произошло падение башенного крана. От удара стрелы и оголовка крана об землю машинист выпал через разбитое остекление кабины на проезжую часть.

Крановщик получил сильные травмы, от которых позже погиб. Поэтому директора компании, который допустил его к работе, обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU