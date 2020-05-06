С начала года на рак бесплатно проверились больше двух тысяч свердловчан

6 Май 2020 2020-05-06T12:12:52+03:00

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С начала года медики провели 2 344 генетических исследования для диагностики рака жителям Свердловской области. Все это было сделано совершенно бесплатно. Генетические исследования помогают составить индивидуальный план лечения злокачественных опухолей и подобрать наиболее эффективную терапию.

- Молекулярно-генетические исследования помогают узнать, какая мутация спровоцировала развитие онкозаболевания, определить так называемые «клеточные мишени» и, основываясь на индивидуальных параметрах, подобрать наиболее эффективный препарат, - объяснила руководитель химиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Марина Зафирова.

На сегодняшний день на вооружении врачей есть целый ряд противоопухолевых лекарственных препаратов точечного воздействия, которые эффективны только при наличии определенного вида генетической мутаций у пациентов. Обычно такое исследование рекомендуют пациентам с опухолью молочной железы, прямой и ободочной кишки, рака легкого и меланомы.

ИСТОЧНИК KP.RU