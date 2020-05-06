2020-05-06T12:05:49+03:00
Общество

ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг

Услуга доступна клиентам ВТБ в интернет- и мобильном банке
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ одним из первых на рынке запускает сервис по покупке ценных бумаг в режиме онлайн и без визита в отделение. Услуга доступна клиентам ВТБ в интернет- и мобильном банке. По прогнозам банка, сервис позволит увеличить число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, до 1 млн человек.

На сегодняшний день клиенты ВТБ могут купить облигации ВТБ или ОФЗ-н прямо с мастер-счета. В ближайшее время в линейке ценных бумаг появятся биржевые паевые инвестиционные фонды в разных валютах.

Нативный интерфейс ВТБ-Онлайн прост и удобен в использовании, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Чтобы приобрести ценные бумаги пользователю необходимо зайти в раздел «Инвестиции» и совершить покупку. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 тысяч рублей.

«Сделать инвестиции максимально простыми, понятными и доступными во всех каналах – наша стратегическая задача. Теперь в единой системе ВТБ-Онлайн клиентам будет доступна покупка облигаций ВТБ и ОФЗ-н – базовых инструментов для начинающих инвесторов. Если же клиенту интересен более широкий перечень бумаг, он сможет установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ более чем к 5000 инструментов. Мы верим, что в скором времени инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций.

«Мы видим интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам, и наша задача — предложить комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Новый функционал позволит сделать инвестиции еще доступнее для населения. Клиенты смогут не только открыть вклад или накопительный счет в ВТБ-Онлайн, но и купить базовые ценные бумаги, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2019 году клиенты ВТБ открыли более 550 тысяч новых брокерских счетов, из них более 90% онлайн. Число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, за прошлый год увеличилось в два раза с 319 тыс. до 650 тыс. человек. Мы ожидаем, что до конца года их количество составит порядка 1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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