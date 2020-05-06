2020-05-06T11:54:17+03:00
Общество

Уральские бизнесмены получат 130 миллионов из федерального бюджета

Деньги поступят в область после подписания соглашения с Минэкономразвития РФ
Мария Трапезникова
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Деньги поступят в область после подписания соглашения с Минэкономразвития РФДеньги поступят в область после подписания соглашения с Минэкономразвития РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минэкономразвития РФ выделит из резервного фонда Правительства страны порядка 130 миллионов рублей на оказание неотложных мер поддержки среднему и малому бизнесу. На все регионы – два миллиона рублей, Свердловская область получит 129,7 миллионов рублей.

- Совместно с софинансированием из областного бюджета общий объем дополнительной финансовой поддержки составит 193, 5 миллионов рублей. Средства пойдут на докапитализацию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, и будут направлены бизнесменам в виде микрозаймов, а также на обеспечение привлекаемых бизнесом банковских кредитов, - рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Средства поступят в регион после подписания соглашения между областью и Минэкономразвития. Это должно произойти в течение месяца. Напомним, что чуть раньше губернатор Куйвашев распорядился выделить из регионального бюджета порядка 400 миллионов рублей на предоставление льготных займов бизнесменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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