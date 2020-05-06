Когда в Екатеринбурге отключат отопление: отвечает мэрия

6 Май 2020 2020-05-06T11:31:49+03:00

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В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда в городе планируется отключение отопления. Так, мэр Александр Высокинский подписал постановление о завершении отопительного сезона.

- Поэтапное отключение теплоснабжения начнется с 7 мая. Сначала от теплоносителя будут отключены общественные здания и жилой фонд, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Учреждения здравоохранения и детские дошкольные учреждения будут отключаться в последнюю очередь.

Кстати, чуть раньше мы рассказывали о том, что опрессовки в Екатеринбурге начнутся с 18 мая и пройдут в три этапа. Полный график можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU