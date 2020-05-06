За первые майские праздники на свердловских трассах поймали 400 пьяных водителей

6 Май 2020 2020-05-06T11:21:51+03:00

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За первые майские праздники, с 1 по 5 мая, полицейские на свердловских трассах задержали 394 пьяных водителей. Тотальные проверки и рейды проходили как в городах, так и на отдаленных сельских территориях.

- При этом 89 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще в отношении 39 водителей собраны материалы для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной за повторное нахождение за рулем в нетрезвом состоянии – вплоть до двух лет колонии, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Кроме того, за праздники полицейские проверили почти 700 машин с затонированными передними стеклами. После этого было возбуждено 686 административных производств, выдано больше 70 требований об устранении нарушений. Часть водителей сама сняла пленку со стекол.

- Несмотря на режим самоизоляции и установленное ограничение на продажу алкоголя после 19:00, снижения нарушений ПДД пьяными водителями, а также фактов нахождения за рулем таких водителей меньше не становится, - добавили в ГИБДД. – Поэтому с 9 по 11 мая пройдут еще одни рейды.

Всего за четыре месяца на Урале по вине пьяных водителей произошло 56 аварий, в которых 19 человек погибли и еще 82 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU