Уралец хотел ограбить ювелирный магазин, но не заметил охранника

6 Май 2020 2020-05-06T10:18:24+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Среднеуральска, которого обвиняют в ограблении ювелирного магазина. К нападению он тщательно подготовился: купил игрушечный пистолет, строительный комбинезон, маску-респиратор и строительные перчатки. После чего 22 февраля отправился к магазину.

- Войдя внутрь, он достал из рюкзака пистолет. Но не заметил стоящего рядом охранника: подойдя к продавцам, стоящим у кассы, он приказал отдать ему все ценное. Но его тут же поймали, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В тот момент в магазине находились ювелирные изделия и деньги на сумму больше 8,6 миллионов рублей. На мужчину завели уголовное дело и направили в суд. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU