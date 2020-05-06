6 Май 2020 2020-05-06T10:05:06+03:00

За первые майские праздники на Урале обработали от коронавируса 17 тысяч домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За первые майские праздники, с 1 по 5 мая, в Свердловской области проводили масштабную дезинфекцию подъездов жителях домов, детских площадок, дорог и парковых зон. За это время было обработано от коронавируса порядка 16 миллионов «квадратов» или 17 тысяч домов.

- Обрабатываются подъезды, лифтовые кабины, лестницы, чтобы предотвратить распространение инфекции. Усиленная обработка подъездов проводится с периодичностью один раз в три дня с привлечением специализированных организаций, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – В общей сложности, в мероприятиях было задействовано 1 420 человек и 23 поливочные машины. Использовано 2,5 тысячи кубометров дезинфектата.

Дезинфекция проводилась в 24 районах области. В Екатеринбурге было обработано 8,5 тысяч подъездов.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально зафиксировано 1 277 случаев заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 182 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU