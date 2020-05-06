«Покажите то, чего не делали до карантина»: Сергей Бобунец зовет уральцев на самоизозяции сняться в его клипе

6 Май 2020 2020-05-06T09:42:13+03:00

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Лидер уральской группы «Смысловые Галлюцинации» вместе с режиссером Евгением Григорьевым позвали свердловчан сняться в новом клипе на песню «Просто музыка, просто слова». Для этого нужно прислать короткое видео тех событий и моментов, которых не было до введенной в области самоизоляции.

- Мы с моим другом Женей Григорьевым решили увековечить эти эпические времена клипом на песню «Просто музыка, просто слова» и предлагаем вам присоединиться, - рассказал на своей странице в Instagram Сергей Бобунец. – Я написал эту песню, вдохновляясь вашими комментариями в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777218" frameborder="0"></iframe> Лидер "Смысловых галлюцинаций" позвал уральцев сняться в его клипе.Видео: Сергей Бобунец в Instagram

Для того, чтобы ролик попал в клип, нужно сделать всего три вещи: на горизонтально поставленном телефоне спеть под фонограмму новую песню, глядя прямо в камеру. Занять на видео жизнь в самоизоляции – то, чего вы не делали до «карантина», но решили сделать во время. Ну, и последнее: загрузить видео в «облако» и прислать ссылку на почту: post@pervoe.ru. Чтобы попасть в клип, нужно строго придерживаться этих трех простых правил. Монтировать видео начнут 10 мая в 23:59.

ИСТОЧНИК KP.RU