«Решила «заработать» на кредиты»: пьяная свердловчанка обманула полицейских, сказав, что у нее украли деньги

6 Май 2020 2020-05-06T09:06:00+03:00

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В середине апреля в дежурную часть полиции Алапаевска позвонила местная жительница, которая рассказала, что к ней в дом проник вор и украл пять тысяч рублей. На место выехала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства.

- В тот день женщина вместе со своими знакомыми распивала алкоголь. Ближе к вечеру вся компания вместе с хозяйкой дома ушла пьянствовать в другое место. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что входная дверь повреждена, а из дома пропали пять тысяч, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина написала заявление в полицию и попросила виновного наказать. Силовики предупредили ее об ответственности за ложный донос. Позже оказалось, что в дом действительно заходили – это был знакомый женщины, который вернулся за женой, а не для того, чтобы забрать деньги.

- При повторном допросе заявительницы полицейские выяснили, что у нее имеются кредитные обязательства, но денег для их погашения нет. Увидев, что входная дверь сломана, у нее «созрел» план. Она решила воспользоваться данным обстоятельством и таким образом «заработать» деньги. Ранее злоумышленница к уголовной ответственности не привлекалась. Свою вину в содеянном признала полностью и написала явку с повинной, - добавили в полиции.

На женщину завели уголовное дело за ложный донос. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, - до двух лет колонии. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Дело направлено следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU