2020-05-06T08:09:35+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге двух телефонных мошенников, обокравших людей на 95 тысяч, отправили под суд

Они отправляли СМС-рассылку на номера с сообщением о снятии денег с банковских карт
Мария Трапезникова
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Они отправляли СМС-рассылку на произвольные номера с сообщением о снятии денег с банковских картОни отправляли СМС-рассылку на произвольные номера с сообщением о снятии денег с банковских картФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили двух жителей Курганской области, которых обвиняют в телефонном мошенничестве. От их рук пострадали 39 жителей из Свердловской и Смоленской областей. Раньше они сидели в тюрьме за кражи с банковских карт.

В июне прошлого года они сняли квартиру в Екатеринбурге, где хранили сотовые телефоны и сим-карты для мошенничества. Один из сообщников устроил СМС-рассылку на произвольно выбранные номера.

- В тексте рассылки была информация от одного из банков об операции по списанию денежных средств с банковских карт под видом оплаты покупки в интернет-магазине, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Кроме того, в сообщении указывался телефон для связи.

Представляясь сотрудниками банка, мошенники получали от жертв сведения о номере карты, сроке ее действия, а также код безопасности. После этого снимали деньги с нее и распределяли между собой. Таким образом, они украли у жителей Смоленской и Саратовской областей больше 95 тысяч рублей. На них завели уголовное дело и отправили в Чкаловский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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