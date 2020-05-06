2020-05-06T07:08:20+03:00
Общество

Во дворах, где живут ветераны, свердловчане устроят мини-концерты

Акция будет проводиться по всей России
Мария Трапезникова
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Во дворах, где живут ветераны, свердловчане устроят мини-концертыВо дворах, где живут ветераны, свердловчане устроят мини-концертыФото: Алексей БУЛАТОВ
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До 9 мая остались считанные дни, но в этом году из-за пандемии коронавируса все традиционные массовые мероприятия пришлось отменить. Однако это не повод совсем их не проводить, поэтому большую популярность приобрели дистанционные акции.

Мы уже рассказывали вам про проект «Победа в окнах» - он будет проводиться по всей России. Его цель – поздравить ветеранов и тружеников тыла, разместив на своих окнах символы Победы и благодарственные слова.

Еще одна акция, «Поем двором», также пройдет 9 мая в Свердловской области – в тех дворах, где живет ветераны и труженики тыла. Проект запустил арт-кластер «Таврида».

- В рамках него молодые артисты по всей России выступят вечером 9 мая во дворах домов, где проживают ветераны. Таким образом, участники Великой Отечественной войны смогут послушать живую музыку и поздравления, открыв окно или выйдя на балкон, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Музыка, которая прозвучит во время мини-концертов – всех жанров. Это и классика военных лет, и современные песни на тему Великой Отечественной войны, и русские романсы, и просто популярные песни, которые воодушевляют, объединяют, и которым хочется подпевать. Начало акции запланировано на 9 мая в 19:10.

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

Мы ждем фотографии ваших родственников, прошедших войну, их письма с фронта и их истории. Рассказать о ваших фронтовиках, вы можете:

- в редакции по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302;

- отправив письмо на почту по электронному адресу: kp.ekb@phkp.ru (в теме письма нужно указать - «Лица «Бессмертного полка»);

- или по телефону редакции: +7 (343) 237-25-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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