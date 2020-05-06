«Нужна медпомощь»: в Екатеринбурге третьи сутки ищут дедушку с тросточкой

6 Май 2020 2020-05-06T06:39:57+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры и полицейские третьи сутки разыскивают 82-летнего Хмызникова Владимира Никитовича. Дедушка пропал еще 3 мая, выйдя из дома. Как рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт», он нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: хромает на правую ногу, опирается на трость.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, залысина на лбу и голубые глаза.

В день пропажи был одет в коричневую куртку, черные брюки, черные ботинки и черную шапку с белыми полосками. С собой у него были две черные сумки в зеленую клетку.

Если вы вдруг где-то видели Владимира Никитовича или знаете, где он может быть, обязательно позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU