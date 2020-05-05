2020-05-05T16:28:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в Свердловской области маски стоят по 85 рублей: отвечает губернатор Куйвашев

Один из таких вопросов главе Среднего Урала задали в Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Масочный режим действует в регионе до 11 маяМасочный режим действует в регионе до 11 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 5 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал ответы на вопросы уральцев. Один из ответов был посвящен завышенным ценам на медицинские и защитные маски.

- Вы ввели масочный режим. Но в аптеках маски по-прежнему стоят по 85 рублей за штуку. Вы разберетесь с этим? – спросили у губернатора.

- Ситуация с продажей масок в розницу пока, действительно, неровная. Сейчас специалисты ФАС говорят, что маски не могут стоить дороже 45 рублей. Мы работаем над тем, чтобы в регионе как можно быстрее заработали новые производства по производству масок. Нам в этом серьезно помогает и крупный бизнес, - написал Куйвашев.

Напомним, что масочный режим действует в регионе до 11 мая.

ОФИЦИАЛЬНО

В Екатеринбурге выявлено 640 случаев заражения COVID-19, всего в Свердловской области подтверждено 1 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почему в Свердловской области маски стоят по 85 рублей: отвечает губернатор Куйвашев
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