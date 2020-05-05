2020-05-05T11:57:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Лишь 8% жителей Екатеринбурга обратились за господдержкой во время пандемии

И лишь 22% горожан, которые обратились за помощью, смогли её получить
Олег ГАЛИМОВ
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По мнению социологов, горожанам все чаще приходится рассчитывать на собственные силы и возможностиПо мнению социологов, горожанам все чаще приходится рассчитывать на собственные силы и возможностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Только 8% жителей Екатеринбурга обратились за господдержкой в пандемию, а еще 16% - планируют это сделать. Такие данные следуют из исследования фонда «Социум». При этом лишь 22% горожан, которые обратились за помощью, смогли её получить на момент опроса.

- Реальную поддержку в апреле смогли получить от государства лишь незначительная часть (приблизительно 3%) семей екатеринбуржцев, в основном это семьи с низким уровнем доходов и с двумя и более детьми, - говорится в исследовании фонда.

Отмечается, что у уральцев были успешны обращения за выплатами на детей, а вот попытки встать на учет в центр занятости – напротив.

- Большинство горожан в апреле не планировали обращаться к государству за помощью. Значительная часть из них просто не нашла себя в группах потенциальных получателей – помощь адресована слишком узким социальным группам, обусловлена всевозможными обстоятельствами, которые не так легко подтвердить. Поэтому в тяжелые времена большинство екатеринбуржцев вынуждено рассчитывать на собственные силы и возможности, - говорится в отчете.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 1277 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лишь 8% жителей Екатеринбурга обратились за господдержкой во время пандемии
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