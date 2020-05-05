Поучаствовать в проекте «Лица бессмертного полка» можно во «ВКонтакте»

5 Май 2020 2020-05-05T08:17:42+03:00

В каждой семье есть свои герои! И мы рассказываем о них на страницах газеты, на радио, в соцсетях, а также на сайте ural.kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Друзья, как известно, в этом году Парад Победы и акция «Бессмертный полк» не пройдут в своем традиционном формате. Но несмотря на пандемию коронавируса, «Комсомолка» решила запустить проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии праздника мы рассказываем о героях Великой Отечественной войны, которые есть в каждой семье.

У вас еще есть время попасть в проект! Для этого выложите фотографию своего фронтовика и расскажите о нем на страничке ВКонтакте с хэштэгом #лицабессмертногополка. И эти истории от первого лица появятся в «Комсомолке»!

Кроме этого мы опубликуем истории ваших родных на радио, в соцсетях, а также на сайте ural.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU