Перебегал трассу в темноте: под Екатеринбургом водитель Renault насмерть сбил пешехода
Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга устанавливают обстоятельства смертельной аварии на 17 километре трассы Екатеринбург – Серов. Поздним вечером 4 мая водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Верхней Пышмы, насмерть сбил перебегавшего проезжую часть пешехода.
За рулем иномарки был 47-летний мужчина, его стаж вождения – 20 лет.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу
- В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. Возраст погибшего устанавливается, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
Водитель пояснил, что пытался избежать наезда, но даже экстренное торможение не предотвратило аварию. В ГИБДД напоминают, что при движении в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.
- Водителям, в свою очередь при движении быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости, - отмечают в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU