Перебегал трассу в темноте: под Екатеринбургом водитель Renault насмерть сбил пешехода

5 Май 2020 2020-05-05T08:08:26+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга устанавливают обстоятельства смертельной аварии на 17 километре трассы Екатеринбург – Серов. Поздним вечером 4 мая водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Верхней Пышмы, насмерть сбил перебегавшего проезжую часть пешехода.

За рулем иномарки был 47-летний мужчина, его стаж вождения – 20 лет.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. Возраст погибшего устанавливается, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Водитель пояснил, что пытался избежать наезда, но даже экстренное торможение не предотвратило аварию. В ГИБДД напоминают, что при движении в темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.

- Водителям, в свою очередь при движении быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости, - отмечают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU