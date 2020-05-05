2020-05-05T07:45:50+03:00
Происшествия

Потушили за полчаса: в Сысерти сгорели два частных дома

Общая площадь пожара составила 300 «квадратов» [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь на 5 мая в селе Кадниково Сысерткого округа сгорели два частных дома и баня на улице Герцена. По данным регионального главка МЧС, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 21:18.

Пожар в селе Кадниково.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- На месте пожара работали 24 человека личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники. В 21:49 огонь был локализован, - отмечают в МЧС.

Напомним, что накануне в Арти в пожаре погиб 3-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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