Потушили за полчаса: в Сысерти сгорели два частных дома

5 Май 2020 2020-05-05T07:45:50+03:00

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В ночь на 5 мая в селе Кадниково Сысерткого округа сгорели два частных дома и баня на улице Герцена. По данным регионального главка МЧС, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 21:18.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777050" frameborder="0"></iframe> Пожар в селе Кадниково.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- На месте пожара работали 24 человека личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники. В 21:49 огонь был локализован, - отмечают в МЧС.

Напомним, что накануне в Арти в пожаре погиб 3-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU