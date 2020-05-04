Свердловский губернатор объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии коронавируса. Ответ главы региона на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Как сообщается в документе, отмена платы может иметь негативные последствия: возникнет кредиторская задолженность перед подрядчиками, которые выполняют ремонт на общие деньги, а также может произойти срыв программы по замене лифтов.
Фото: Андрей Альшевских
Фото: Андрей Альшевских
- В рамках заключенных договоров выполнение работ подрядными организациями начато. В настоящее время указанные работы выполнены на 36%. Финансирование работ осуществляется исключительно за счет ежемесячно уплачиваемых собственниками взносов за капремонт, - сообщается в ответе губернатора.
Кроме того, если отменить плату за капремонт, то может возникнуть недостаток средств в общем фонде. Его нужно будет компенсировать, взяв деньги из областного бюджета. Но они на это пока не предусмотрены.
ИСТОЧНИК KP.RU