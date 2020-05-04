2020-05-04T19:17:31+03:00
Общество

Свердловский губернатор объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии COVID-19

Документ с ответом опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских
Мария Трапезникова
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Документ с ответом губернатора опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей АльшевскихДокумент с ответом губернатора опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей АльшевскихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии коронавируса. Ответ главы региона на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как сообщается в документе, отмена платы может иметь негативные последствия: возникнет кредиторская задолженность перед подрядчиками, которые выполняют ремонт на общие деньги, а также может произойти срыв программы по замене лифтов.

Фото: Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

- В рамках заключенных договоров выполнение работ подрядными организациями начато. В настоящее время указанные работы выполнены на 36%. Финансирование работ осуществляется исключительно за счет ежемесячно уплачиваемых собственниками взносов за капремонт, - сообщается в ответе губернатора.

Кроме того, если отменить плату за капремонт, то может возникнуть недостаток средств в общем фонде. Его нужно будет компенсировать, взяв деньги из областного бюджета. Но они на это пока не предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Свердловский губернатор объяснил, почему не отменяет плату за капремонт во время пандемии COVID-19
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