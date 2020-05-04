2020-05-04T19:05:46+03:00
Происшествия

На Урале обнаружили 80 тысяч пачек нелегальных сигарет

Их стоимость составила порядка 4,5 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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В Нижнем Тагиле сотрудники МВД и ФСБ изъяли порядка 80 тысяч пачек нелегальных сигарет общей стоимостью в 4,5 миллионов рублей. При проведении оперативных мероприятий силовики обнаружили гаражный бокс и склад, которые принадлежали местному 52-летнему бизнесмену, уроженцу одной из бывших союзных республик.

В «заначке» у него нашли больше 200 коробок контрафактных сигарет. У большинства из них не было специальной маркировки, в остальных случаях на упаковках были поддельные акцизные марки.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- Среди изъятого полицией «никотинового рая» - большое количество сигарет «Кресты», «Трон», «Космос», «Опал», «Столичные» и других, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Подозреваемый гражданин, имеющий на иждивении трех несовершеннолетних детей, дал признательные показания.

До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде. На бизнесмена завели уголовное дело. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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