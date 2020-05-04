2020-05-04T18:21:00+03:00
Общество

Когда ЦГБ №1 в Екатеринбурге откроют для плановых приемов: отвечает Куйвашев

Не так давно в больнице произошла вспышка коронавируса
Мария Трапезникова
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Куйвашев рассказал, когда ЦГБ №1 откроют для плановых обследованийКуйвашев рассказал, когда ЦГБ №1 откроют для плановых обследованийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно в ЦГБ №1 в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса – диагноз подтвердился у 91 человека, включая пациентов и медперсонал. Больницу закрыли на карантин, все помещения отменили, так же, как и плановые приемы.

Такая мера доставляет массу неудобств тем жителям, которые были записаны на плановые приемы у специалистов. Поэтому один из вопросов, на которые губернатор Куйвашев сегодня отвечал, - когда ЦГБ №1 откроют для плановых приемов.

- Временная отмена плановых приемов – вынужденная мера. Она необходима для того, чтобы минимизировать риски заражения для самих пациентов, и для снижения угрозы заноса коронавируса в лечебное учреждение, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. – Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы сразу же снимем все ограничения. На данном этапе могу лишь посоветовать обратиться за консультацией к лечащему врачу или к специалисту по месту жительства.

Напомним, что на сегодняшний день, согласно официальной статистике, на карантин закрыты восемь больниц. Диагноз подтвердился у 1 144 жителей Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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